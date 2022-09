Polícia baiana cumpre 4 mandados de prisão contra PMs acusados de extorsão

Uma operação da Secretaria da Segurança Pública da Bahia que investiga crimes de extorsão, roubo, violação de domicílio e fraude processual, entre outros, cumpre nesta terça-feira (12) quatro mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra policiais militares. As ações acontecem sob comando da Força Tarefa de Combate a Extermínio e Extorsões da SSP.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Auditoria Fiscal da Polícia Militar da Bahia e são cumpridos em municípios baianos e também em Sergipe.

Mais de 100 policiais das Corregedorias Geral e da Polícia Militar, do Comando de Operações Policiais Militares ( CPE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque participam da Operação Navalha.

A polícia ainda não informou detalhes sobre os crimes pelos quais os policiais são suspeitos.