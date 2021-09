Polícia baiana prende mais um suspeito de balear delegado de Sergipe

O quarto envolvido na tentativa de homicídio contra o delegado Marcelo Hercos foi preso pelo Departamento de Combate e Repressão ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil da Bahia. A participação dele foi identificada pelas investigações do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil de Sergipe, com o apoio da perícia daquele estado. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (24), em Salvador.

Hercos foi atingido após abordar três suspeitos de passar notas falsas numa loja que fica num posto de combustíveis em Aracaju, na segunda (20). As prisões preventivas dele e também do autor dos disparos foram decretadas no Plantão Judiciário entre a quarta (22) e a quinta-feira (23).

Delegado Marcelo Hercos (Foto: G1 Sergipe)

O delegado Dernival Eloi, do Cope, destacou a participação essencial do Draco. "Desde que identificamos que os autores eram da Bahia, o diretor do Draco, José Bezerra, colocou-se à disposição e fez várias diligências que ajudaram nas prisões", enfatizou.

Segundo as investigações, o homem preso nesta sexta foi o responsável por alugar o veículo utilizado na investida criminosa. Ele já foi preso por tráfico de drogas, apropriação indébita de veículo locado e violência doméstica.

Ainda conforme o procedimento investigativo, que vem sendo conduzido pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), o suspeito faz parte do grupo e é responsável por alugar veículos de locadoras e não devolvê-los.

A partir daí, o grupo registrava falsos boletins de ocorrência sobre furto ou roubo. Os veículos eram utilizados nos crimes de estelionato.

O Cope apurou que, ainda na noite do crime, o suspeito procurou uma delegacia de Salvador, onde registrou o falso boletim de ocorrência sobre furto ou roubo do carro usado na ação. A Polícia Civil de Sergipe está em tratativas com os órgãos de segurança pública da Bahia para o recambiamento do homem para Aracaju.

Segunda prisão

Na quinta-feira, o homem acusado de atirar contra o delegado foi preso pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom). Ele foi localizado no bairro de Pau da Lima.

“Recebemos informe de que ele estava em Simões Filho, montamos campana para prender, porém o advogado entrou em contato para que ele fosse entregue”, relatou o delegado da Coordenação da Região Metropolitana do Depom, delegado Guilherme Machado. O suspeito também era acusado de um crime praticado na Bahia. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).