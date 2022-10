Polícia busca carro roubado com crianças na Liberdade

Policiais civis e militares buscam um carro que teria sido roubado com crianças na manhã desta terça-feria (25). De acordo com informações da polícia, carro fazia transporte escolar e foi levado no bairro da Liberdade.

Policiais da 37ª CIPM foram acionados por volta das 6h30 para atender a ocorrência. À TV Bahia, o proprietário do veículo informou que, inicialmente, os suspeitos pegaram o carro com cinco crianças dentro, mas três conseguiram ser retiradas. Após o veículo ser arrastado, eles deixaram uma criança perto do Juizado de Menores e a última ainda estaria rodando pela cidade com os assaltantes. "O menino ficou traumatizado", relatou o motorista, identificado como George.

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e da Polícia Militar fazem diligências para encontrar o veículo, que fazia transporte escolar e foi roubado por três homens. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o sistema de câmeras da também está sendo utilizado para encontrar o Doblô prata, no qual estariam as crianças.

Nenhum registro formal foi realizado, mas a informação preliminar é de que o roubo teria ocorrido próximo ao Juizado de Menores.