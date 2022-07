Polícia captura crocodilo de 8 metros e encontra restos mortais de pescador dentro dele

Foto: Reprodução

Os restos mortais de um pescador foram encontrados dentro de um crocodilo de 8 metros de comprimento capturado na Indonésia. Samsul Bahri, de 45 anos, estava desaparecido desde 19 de julho, quando estava pescando camarão no rio Semaja e foi perseguido pelo predador, que o comeu vivo.

A polícia passou a procurar o crocodilo, sem ter, inicialmente, noção do tamanho do réptil por trás da morte. Antes do gigante, o grupo de busca capturou um animal de 4 metros e, depois, um outro maior, de 5 metros, segundo o "Daily Star".

Os animais foram forçados a vomitar, mas não havia dentro deles restos mortais humanos.

O monstro de 8 metros só foi encontrado em 22 de julho. Ao vomitar, o crocodilo revelou ter restos humanos no estômago.

Exames confirmaram que os restos humanos pertenciam a Samsul.

"Seu corpo foi encontrado naquele crocodilo enorme. Apenas os pedaços foram vomitados, mas isso foi suficiente para confirmar que era ele. Seu corpo não estava intacto", disse o vizinho Nelwan Krisna, também pescador, que se juntou à equipe de busca.