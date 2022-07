Polícia Civil da Bahia: concurso tem concorrência de até 113 candidatos por vaga

A Polícia Civil da Bahia realiza no próximo domingo (24) as provas do concurso que disponibilizará mil vagas para os cargos pedem formação em nível superior. Ao todo serão 150 vagas para Escrivão de Polícia, 700 para Investigador e mais 150 vagas para Delegado. Se você está entre as 44.133 pessoas que se inscreveram para o concurso esse texto é para você. Ouvimos professores de cursos preparatórios e selecionou algumas dicas para que o/a concurseira/o possa aproveitar bem esse período final. O concurso tem concorrência de até 113 candidatos por vaga.

Leia também: Concurso da Polícia Civil da Bahia: responda agora simulado com 100 questões

Confira abaixo as concorrências:

Infografia: Eduardo Bastos/CORREIO

De acordo com a especialista em Direito Tributário, a advogada Bia Nogueira (@profabianogueira) o ideal agora é ir desacelerando gradativamente os estudos, revisando os principais pontos das matérias previstas no edital e resolver questões. “Dessa forma você fixará as anotações feitas durante os estudos, e também como esses assuntos são cobrados na prova”, orienta. Ela lembra que da publicação do edital até o dia da prova foram três meses de preparação, então, agora não é hora de afobamentos.

Bia Nogueira reforça que o momento agora é de desacelerar e apenas revisar as questões mais importantes do edital, mantendo a calma para a prova (Foto: Divulgação)

O professor Marcus Vinicius Mendes, o professor Marcão do curso Impacto (@curso_impacto), diz que no caso da PCBA, é importante o candidato treinar também a prova discursiva, pois a avaliação é composta pela parte objetiva, no turno matutino, e discursiva no turno vespertino, sendo essa considerada a segunda etapa do concurso.

“Além das revisões, minha dica é que o candidato também zele pelo aspecto espiritual, buscando fazer suas orações e conexões de acordo com a fé de cada um. A paz de espírito nesse momento é extremamente importante, pois através dela é possível ter tranquilidade na hora da prova”, sugere o professor.

Provas

Bia diz que, quando o assunto é prestar um concurso público, é necessário cuidar do antes e o durante. “Antes é preciso além de estudar muito, se organizar olhando o local da prova com antecedência, qual a melhor forma de chegar ao local e o horário. Outro ponto é, no dia antes da prova descansar, boa alimentação e uma boa noite de sono”, sugere a professora. Ela pontua ainda que o candidato precisa separar e deixar em lugar visível o documento de identificação.

“Já vi muito candidato que não conseguiu fazer a prova por esquecer a identidade. O nervosismo é um péssimo aliado, por isso, durante a prova, tente sempre manter a calma e ler as questões com cuidado”, ensina.

A professora indica que na prova, o candidato inicie a resolução da prova pelas questões de maior intimidade da matéria e, só depois passe para as mais difíceis. “Isso te fará ter um domínio maior da prova, e administrar o tempo. Outro ponto é separar um tempo para passar as respostas para o espelho definitivo com calma. Muitos alunos acabam tendo pressa na passagem das respostas e se atrapalham, fazendo com que percam questões”, complementa.

O professor Marcão reforça o cuidado e a tenção com os enunciados das questões da prova para que o candidato não seja levado ao erro (Foto: Acervo pessoal)

O professor Marcão alerta para a boa administração do tempo, uma vez que a prova objetiva será aplicada no período matutino, com 100 questões no intervalo de 4 horas e 30 minutos. “No período vespertino, quando ocorrerá a prova discursiva, é importante ter os conhecimentos técnicos nas disciplinas Direito Penal, Direito Constitucional e Direito Administrativo e observar a estrutura da escrita, pois esses detalhes que envolve a língua portuguesa também serão avaliado”, esclarece.

Banca

Marcus Vinicius lembra que o IBFC se caracteriza pela objetividade nas perguntas e prova de múltipla escolha, mas que o candidato deve estar atento para não induzido ao erro por palavras chaves como: incorreto, exceto, somente e apenas.

“Esse detalhe pode determinar o acerto ou o erro da questão. Nas provas de português, o Instituto trabalha com bastante charges e, na prova de raciocínio lógico matemático, eles exploram bastante a lógica formal”, afirma.

Bia Nogueira ressalta que, apesar da Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que organiza o concurso, não ser uma banca muito conhecida, ela está no mercado dos concursos a muitos anos e já foi responsável por diversos certames. “Em relação ao conteúdo cobrado, as questões costumam cobrar conteúdos relacionados ao trabalho do cargo almejado. Outro ponto é que a banca não tem o costume de utilizar pegadinhas em suas questões. O IBFC usa na elaboração de suas questões os principais pontos relacionados às atividades em suas provas, fato que exige o estudo inteligente dos seus editais”, reforça a advogada.

Prova física

Bia também sugere um cuidado especial com o teste de aptidão física, o TAF. Ela lembra que os candidatos classificados para a essa fase devem se preparar com antecedência e com acompanhamento profissional.

“Existem diversos profissionais especializados na preparação do TAF, que te ajudarão a alcançar o objetivo de forma segura. Outro ponto é fazer exames médicos antes da preparação, pois a saúde está diretamente ligada a uma boa execução do TAF”, ensina.

Com uma postura parecida, o professor Marcão reforça que o teste exigirá um esforço físico anormal da maioria dos candidatos e, por isso mesmo, é importante que haja acompanhamento médico e de um profissional da área de educação física. “Todos os exercícios devem ser cronometrados no tempo exigido no edital, pois assim será possível conhecer o desempenho nas execuções”, salienta o professor.

Por que ser um policial?

Bia Nogueira reforça que a Polícia Civil é um órgão muito respeitado e, para adentrar em seus quadros, é necessário postura e comprometimento. “Quem for aprovado terá a qualidade de vida, inclusive com estabilidade financeira profissional, mas as pessoas que pretendem seguir a carreira na polícia civil devem ter desejo de servir à população, comprometimento com os valores cívicos, respeito à hierarquia, bons antecedentes de conduta e aceitação de obrigações e deveres inerentes a profissão”, diz a professora e advogada.

Técnico de segurança no trabalho Marcus Vinicius Cerqueira Pereira, 37, estuda há dois anos para o concurso da Polícia Civil e diz que sempre acalentou o sonho de ser policial desde criança. “Algumas pessoas pensam em ser médico, engenheiro ou qualquer outra profissão como servidor público ou não. No meu caso, a minha meta era fazer parte da corporação e ser um policial, contribuindo da melhor maneira em prol da proteção e atendimento da sociedade”, diz.

Marcus Vinicius Cerqueira Pereira acalenta o sonho de ser policial desde a infância e vem se dedicando bastante para alcançar o intento de servir à sociedade (Foto: Acervo pessoal)

A advogada Vanderlice Querino,27 anos, está se preparando a um ano e meio e diz que escolheu fazer concurso para a PC-BA depois de cursar Direito Penal e processo penal na faculdade. “Essa é minha área de atuação, tanto que estou finalizando minha pós graduação no tema e quero muito atuar no órgão para trabalhar de forma efetiva na manutenção da segurança pública”.

O professor de Jiu Jitsu e advogado Júlio Machado, 32, estuda há um ano e diz que sempre teve vontade de ser policial civil. “Cresci em uma família onde praticamente todos atuaram na segurança pública. Meu bisavô foi PM da Paraíba, meu avô Bombeiro do RJ, meu pai atuou na Marinha e meu tio nos bombeiros”.

Leonardo Teixeira Santos integra a polícia penal do estado, mas diz que o seu desejo é atuar como investigador e a aprovação será a realização de um propósito (Foto: Acervo Pessoal)

O policial penal Leonardo Teixeira Santos, 39, enxerga a aprovação no concurso da polícia civil como uma realização.” O investigador de Polícia é sempre visto como um colaborador da sociedade e está sempre atuando para trazer paz à comunidade como um todo. E essa missão eu quero ter como premissa no meu futuro ingresso na respeitada Polícia Judiciária baiana”, finaliza o candidato.



Se ligue!

Concurso da Polícia Civil

Quando: 24.07.2022

Local: Checar no www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, na segunda, 18

Horários das provas: 1ª fase: abertura dos portões às 06h 30min e horário de fechamento às 7h 45min, com provas sendo iniciadas às 8h e tempo de quatro horas para finalização dessa etapa. 2ª fase: abertura de portões às 13h e encerramento às 14 h e duração de quatro horas e meia.

O que levar: documento de identidade com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do cartão de convocação para as provas e do comprovante de vacinação

Concorrência: 44.133/ 1.000 vagas/ sendo 11.118 inscritos para 150 vagas(delegados)/5.402/150 (escrivão)/27.613 inscritos para 700 vagas