Polícia Civil identifica suspeito de matar a tiros jogador do Juazeirense

A Polícia Civil já identificou o suspeito de ter atirado contra o jogador de futebol Felipinho, que defendia a equipe sub-20 da Juazeirense. A vítima não resistiu aos disparos e morreu na madrugada desta segunda-feira (31). Felipe Rocha de Sá Nunes, 19 anos, estava comemorando o resultado do segundo turno das eleições, em Juazeiro, quando foi baleado.

Delegado de Juazeiro, Thiago Pessoa informou à TV Bahia que o autor do crime seria um rapaz de 18 anos. Os disparos teriam sido motivados por uma discussão entre o suspeito e o jogador. Segundo o delegado, a Polícia Civil já encontrou com um pedido de prisão preventiva do acusado.

O corpo do jogador será enterrado na terça-feira (1º). Felipe completaria 20 anos na próxima sexta-feira (4).

O caso

Felipinho foi levado para o Hospital de Traumas na cidade de Petrolina, em Pernambuco, após os disparos, mas não resistiu. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade.

A Juazeirense lamentou a morte do atleta nas redes sociais. "Jovem, promissor, cheios de sonhos. Nos despedimos de Felipinho, craque de bola que fazia parte da equipe Sub-20 do Cancão de Fogo. Que Deus dê o descanso eterno e o conforto aos amigos e familiares do jovem atleta", postou a Juazeirense no Instagram oficial do clube.