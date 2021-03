Polícia cumpre mandados em pontos de tráfico na cidade de Cachoeira

Uma operação da polícia cumpre 11 mandados de busca e apreensão na cidade Cachoeira, no Recôncavo Baiano, na manhã desta sexta-feira (19). O alvo são imóveis usados por traficantes de drogas.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), as casas foram mapeadas após ações de inteligência e denúncias anônimas da população. Além do mandados de busca e apreensão, 110 policiais de unidades do interior e da capital procuram alvos com mandados de prisão.

Equipes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati), do Departamento de Polícia do Interior, da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin / Santo Antônio de Jesus), da Delegacia Territorial (DT) de Cachoeira, da 1ª Coorpin / Feira de Santana, da 3ª Coorpin/Santo Amaro, do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE), além da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP, participam da operação.