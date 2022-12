Polícia cumpre nove mandados para combater comércio ilegal de agrotóxicos na BA

Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, nesta quinta-feira (15), por policiais civis em Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e São Desidério para combater o comércio ilegal de agrotóxicos.

A investigação foi realizada em parceria com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e contou com o acompanhamento de representantes do Ministério da Agricultura. “A operação ainda está em andamento, mas já conseguimos apreender diversos defensivos roubados e contrabandeados”, explicou o coordenador da 11ª Coorpin, delegado Rivaldo Luz.

Todo material apreendido na Operação Hades será encaminhado para a sede da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Barreiras.

A ação continua com o cumprimento dos mandados para combater a organização criminosa que vendia e falsificava agrotóxicos proibidos no Brasil.