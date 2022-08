Polícia de Goiás cumpre mandados em investigação de estelionato virtual na Bahia

Uma investigação sobre estelionato virtual teve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (11), em Salvador, Barreiras e Itabuna. A operação foi realizada pela Polícia Civil de Goiás e cumprida pelos Policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

A PCGO descobriu que os criminosos, que tinham uma organização, agiam na venda direta aos compradores e na expansão de licenças e franquias de lojas de móveis planejados para clientes de alto padrão.

O grupo, no entanto, não entregava as mercadorias ou realizava pequenas entregas, com quantidades menores e sem qualidade. A organização ainda realizava financiamentos em bancos nos nomes dos clientes, utilizando assinaturas e dados bancários, além de pessoais. Outra informação é que eles coletavam taxas irregulares por meio de financiamentos fraudulentos.

As ações na Bahia tiveram a supervisão da Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ).