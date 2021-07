Polícia deflagra operação contra suspeitos de roubo a bancos

A polícia deflagrou a terceira fase da Operação Aerarium, que tem como alvos suspeitos de roubos a banco na Bahia. Seis cidades são alvos da operação nesta quinta-feira (8), e 30 equipes da Polícia Civil estão empregadas para cumprir os mandados.

As ações estão acontecendo na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e interior do estado. Participam da operação o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco) em parceria com o Departamento de Polícia do Interior (Depin) e a Coordenação de Operações Especiais (Coe).

O diretor do Draco, delegado José Bezerra, destaca a importância da operação integrada para localizar esses suspeitos. “Estamos em busca de desarticular essas quadrilhas que são responsáveis pelos ataques ocorridos neste ano na Bahia”, explicou.

Explosivista morto

Em junho, o explosivista Marcos André Marais Silva, 25 anos, foi morto durante confronto com a polícia em Salvador. Nessa segunda fase da operação, Odair Carneiro, delegado que é um dos oficiais à frente da operação, contou como a polícia chegou até os endereços que foram alvos de busca e apreensão e prisão, resultando na localização de Marcos André.

"Nós recebemos informações que esses suspeitos estariam se reunindo para organizar novos ataques, o que nos levou aos endereços. Com isso, decidimos deflagrar a operação nesta madrugada por saber da localização de um suspeito crucial para o esquema desses criminosos", revelou Carneiro.

O delegado afirmou ainda que, mesmo encontrando apenas um dos suspeitos com mandado de prisão em aberto na operação, a ação teve resultado positivo pelo grau de importância de Marcos André para ação da quadrilha. principal alvo que é o "explosivista", que tinha mandado de prisão expedido. Infelizmente, ele reagiu e foi ferido, não conseguindo sobreviver", disse ele, que afirma também que o resultado da operação dá mais tranquilidade aos municípios que eram alvos dos ataques.