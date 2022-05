Polícia deflagra terceira fase da Operação Boderline para prender homicidas

A polícia deflagrou, nesta quinta-feira (19), a terceira fase da Operação Boderline com o objetivo de prender integrantes de grupos envolvidos com homicídios. As ações acontecem em Salvador e na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, a terceira fase da Boderline teve origem na conclusão do inquérito policial, relacionado aos crimes cometidos pelos alvos das fases anteriores.

“O monitoramento é constante. Mesmo com as prisões realizadas, continuamos diligenciando para alcançar outros integrantes do grupo criminoso que atua nas regiões. Indivíduos identificados como autores de homicídios, tráfico de drogas e outros crimes são alvos desta fase”, declarou a diretora.

Equipes dos Núcleos de Operações (NO) e de Inteligência (NI) do DHPP atuam nas ações em campo, com o apoio da Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e de guarnições do Comando de Policiamento Regional / BTS (CPR/BTS), Rondesp BTS e Operação BTS.