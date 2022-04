Polícia desarticula quadrilha e prende 9 traficantes em Seabra

A polícia desarticulou uma quadrinha e prendeu nove traficantes na cidade de Seabra. A operação Víper aconteceu nesta terça-feira (26) e contou com policiais das 13ª e 14ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Seabra e em Irecê, respectivamente.

De acordo com o delegado Thomas Victor Galdino, da 13ª Coorpin (Seabra), a ação é resultado de uma investigação que já vinha sendo feita desde o ano passado. “A partir de uma prisão, ocorrida no ano passado, passamos a monitorar outros suspeitos. O trabalho investigativo culminou nas prisões, além do cumprimento de sete mandados de busca”.

Durante as prisões, os policiais também apreenderam R$ 8 mil em espécie, 1,5 quilo de maconha, droga sintética, uma balança, material para armazenar entorpecentes, cartões, caderno de anotações do tráfico e uma motocicleta. Três suspeitos encontrados com esses materiais foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Todo o material apreendido será enviado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). Já os presos estão custodiados, à disposição do Poder Judiciário. “Diligências continuam sendo realizadas no intuito de capturar e prender outros integrantes dessa quadrilha”, completou o delegado.