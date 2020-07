Polícia descobre em Feira de Santana depósito de carros de luxo roubados

A polícia encontrou um depósito de carros roubados, em Feira de Santana, no final da tarde de quinta-feira (30). No local, os policiais civis recuperaram 11 automóveis e dez motores de outros veículos que foram desmanchados. Um dos integrantes da quadrilha foi encontrado no local e acabou preso em flagrante. Com o criminoso foram apreendidos uma pistola calibre 380, carregador e munições.

O flagrante ocorreu após um trabalho de campana e investigação, inciado há dois meses pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). "Esses carros eram roubados em Salvador e RMS, levados para Feira, onde eram adulterados ou desmanchados e revendidos", explicou o titular da DRFRV, delegado Gláuber Uchiyama. O delegado informou ainda que outros integrantes da quadrilha estão sendo procurados.

Os carros recuperados foram trazidos para Salvador e, após perícia, serão devolvidos aos respectivos proprietários.