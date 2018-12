Polícia e bombeiros recebem novos equipamentos

As polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, receberam novos equipamentos, na manhã de hoje (20), durante o lançamento da Operação Verão, no Jardim de Alah. O governador, Rui Costa, e o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, estiveram presentes no evento.

Foram entregues à Polícia Militar 10 caminhonetes, 115 motocicletas e 10 quadriciclos. O Corpo de Bombeiros recebeu cinco jet skis, três veículos e 12 desencarceradores (equipamento utilizado para cortar grandes estruturas e livrar vítimas de acidentes). Já a Polícia Civil recebeu 100 pistolas, 100 submetralhadoras, 40 capacetes balísticos e 8 escudos.

"Estamos trabalhando para que até o final de 2019, pelo menos 70% do efetivo policial trabalhe com este tipo de armamento, uma reivindicação antiga dos policiais", afirmou o governador Rui Costa.





"Este é um período de grande atenção em todo o estado, que demanda um esforço ainda maior das equipes. É uma responsabilidade muito grande, mas o povo baiano tem a certeza que conta com uma polícia capacitada e disposta a prestar o melhor serviço para os cidadãos", garantiu o secretário da SSP, Maurício Teles Barbosa.

Além do aumento no policiamento ordinário, unidades especializadas como o Batalhão Especializado de Polícia Turística da Bahia (Beptur) da Polícia Militar e a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) da Polícia Civil também apresentam reforço de pessoal nos quase três meses de operação.

Efetivo

A Polícia Militar terá 23 mil plantões a mais nos serviços ordinário, extraordinário e de logística, com o objetivo de reforçar a ação nas orlas marítimas e fluviais, grutas e santuários. Salvador, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Lençóis e Mucugê, na Chapada Diamantina irão receber reforços em razão do aumento no movimento turístico.

A Polícia Civil também ampliará o efetivo nas delegacias territoriais da capital e região metropolitana, especialmente em Vera Cruz e Madre de Deus, na Linha Verde, a exemplo de Praia do Forte. As tradicionais festas religiosas (Bonfim, Itapuã e Rio Vermelho) também contarão com estruturas de Polícia Judiciária.

O Corpo de Bombeiros Militar vai ter um reforço de 990 escalas extras em todo o estado nas atividades de guarda-vidas, mergulhadores, combate a incêndio, busca e salvamento e atendimentos pré-hospitalares. Também estarão atentos, durante os finais de semana, às praias.