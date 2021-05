Polícia encerra festa com mil pessoas em Vitória da Conquista; PM é detido

A polícia encerrou uma festa clandestina, na localidade de Pedra Branca, zona rural de Vitória da Conquista. De acordo com equipes da 92ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vitória da Conquista), a festa, que ocorreu na madrugada do domingo (10), contava com a presença de mil pessoas.



A PM foi acionada por volta de 1h da manhã de domingo, após denúncias anônimas sobre um evento ilegal, com som alto, no Haras LS. “Prontamente acionei os policiais de nossa inteligência que, descaracterizados, foram acompanhar de perto a movimentação da festa. Após confirmação, fomos até o local”, contou o comandante da unidade, tenente-coronel Eduardo Viana Moreira Júnior.



No local, equipes da Ronda Rural e das Rondas Especiais (Rondesp) Sudoeste identificaram o dono do evento e solicitaram que o público presente, sem máscara e desrespeitando o decreto estadual, se retirasse. A festa foi finalizada e o responsável pelo evento, acompanhado de um policial militar que também participava da festa, foi encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Conquista.



“Fico impressionado como essas festas ainda acontecem em meio a pandemia. Estamos preparados para encerrar qualquer tipo de evento que coloque em risco a vida”, disse o tenente-coronel Eduardo Viana Moreira Júnior.