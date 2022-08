Polícia encontra fugitivos da Lemos Brito no Engenho Velho da Federação

Quatro fugitivos do Complexo Penitenciário Lemos Brito foram localizados pela polícia na manhã desta quinta-feira (18), no bairro do Engenho Velho da Federação. Dois deles acabaram morrendo na ação policial.

“Recebemos uma denúncia de que os fugitivos estavam escondidos no Engenho Velho da Federação. Ao verificar, fomos recebidos a tiros e, no revide, alvejamos dois homicidas. Eles foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram. Outros dois foram presos”, explicou o titular da 7ª DT/Rio Vermelho, delegado Nilton Borba.

Os outros dois serão apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), junto com duas armas apreendidas com os fugitivos que morreram.

Participaram também da ação policiais do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Federação).