Polícia faz ação contra quadrilhas de sequestro em Salvador e RMS

Uma operação de combate a organizações criminosas acontece na manhã desta quarta-feira (15) em Salvador e na Região Metropolitana, sob comando do departamento de Repressão e Combate a Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil.

A série de ações é realizada pela Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro e cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de participar de quadrilhas envolvidos nessa prática criminosa.

"É uma operação com apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça (Seop/MJ). Trata-se de uma série de ações em todo o Nordeste, visando o combate ao crime organizado com participação de todos os Dracos", explicou o diretor do Draco da Bahia, delegado José Alves Bezerra Júnior.

Participam também da operação equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE).