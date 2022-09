Polícia faz operação contra suspeitos de matar homem dentro do carro na Bahia

Mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta quinta-feira (8) contra suspeitos pela morte de Marcello Leite Fernandes, de 39 anos, em Ibotirama, no oeste baiano, em julho desse baiano. Alguns mandados também são cumpridos na Região Metropolitana de Salvador.

Marcello foi morto a tiros dentro do próprio carro, em cena flagrada por câmeras de segurança. Dois homens de moto se aproximam e começam a atirar. A Polícia Civil não divulgou o que motivou o crime.

Participam da megaoperação, batizada de ‘Petunia’, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), policiais da Coordenação de Operações Especiais (COE), do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP) e do Departamento de Polícia do Interior (Depin), além da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI/SSP) Departamento de Polícia Técnica (DPT), do Ministério Público (MPBA), da Corregedoria da Polícia Militar e do Grupamento Aéreo (Graer) da PM.

“Essa ação vai nos trazer mais elementos para a comprovação da participação desse grupo neste e em outros crimes”, diz o diretor adjunto do DHPP, delegado Oscar Viera.

(Foto: Reprodução)



Crime

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Ibotirama, que está ouviu testemunhas.

Segundo testemunhas, ele usava uma camisa com uma estampa do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a Polícia Civil informou que "não há suspeita de motivação política no crime".

Apesar disso, o caso gerou repercussão entre os apoiadores do presidente. A pré-candidata a deputada federal pelo Republicanos, a deputada estadual Talita Oliveira apresentou, nesta terça-feira (26), uma Moção de Pesar na Assembleia Legislativa da Bahia pelo assassinato do bolsonarista.

“Dia triste para Ibotirama. Marcello não tinha nenhum tipo de envolvimento com práticas criminais, sendo assim, não existem outros motivos aparentes para uma execução em praça pública a não ser divergência política”, continua Talita.

O pré-candidato a deputado federal André Porciuncula postou um vídeo sobre o crime e cobrou uma posição do governo.