Polícia identifica e procura suspeito de matar jovem em drive-thru no Paraná

O suspeito de matar a facadas um rapaz na fila de um drive-thru de Cascável, no Paraná, foi identificado pela Polícia Civil como sendo Adinei Anelio Rotta, de 44 anos. O crime aconteceu no último domingo (22).

Gabriel Gomes Baiça Neto foi esfaqueado e morto depois de uma discussão na fila, no que a delegada Mariana Vieira, à frente do caso, classificou como "motivo banal" - testemunhas disseram que Adinei achou que Gabriel estava furando fila e foi tirar satisfação. Vídeo gravado de um imóvel vizinho à lanchonete mostra parte da briga entre os dois.

Há um mandado de prisão preventiva contra Adinei por homicídio qualificado. O advogado dele procurou a polícia para dizer que ele não vai dar sua versão nem pretende se entregar de maneira espontânea. Quem tiver informações pode denunciar Adinei anonimamente.

Gabriel tinha 26 anos (Foto: Reprodução)

Briga e morte

A mulher de Gabriel, Vitória Beloni, foi ouvida pela polícia. Ela contou que estava com o marido e um amigo dos dois em uma fila dupla no drive-thru. O suspeito achou que eles estavam passando na frente dele e se irritou.

No relato da mulher, o outro motorista saiu do carro para tirar satisfação. Gabriel e o amigo começaram a discutir com ele.

"O cara era muito alterado, ele quis realmente brigar. A gente ia dar a frente pra ele, mas ele quis sair de dentro do carro e brigar, e o Gabriel saiu de dentro do carro também. Só que pra mim, ia ser uma briga normal, mas o cara já foi com a faca no Gabriel", disse a esposa, segundo o G1. "Quando o nosso amigo disse que o Gabriel estava sangrando, a polícia já chegou, foi muito rápido".

Ela contou ainda que ao tentar separar a briga levou um soco na cabeça do suspeito, cena que aparece em uma das imagens do crime.

O rapaz chegou a ser levado para um hospital, mas morreu. O motorista que o esfaqueou fugiu de carro, batendo em outros veículos que estavam no local.