Polícia impõe sigilo em investigação da morte de oficial da Aeronáutica baiano

A Polícia Civil impôs sigilo na investigação sobre o assassinato do oficial da Aeronáutica Ricardo Mendes de Sena, 48 anos. O baiano foi morto a tiros em Campinas, São Paulo, na madrugada de segunda-feira (7), quando estava a caminho do aeroporto de Viracopos. Não há informações de suspeitos identificados ou presos.

"O latrocínio é investigado, sob sigilo, pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais [DIG], da Deic [Divisão de Investigações Criminais]. A equipe da unidade está empenhada no caso e segue realizando diligências para o esclarecimento dos fatos. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial", diz nota da SSP enviada ao g1 Campinas nesta terça-feira.

O corpo de Ricardo foi transferido para Salvador, onde chegou na quarta-feira (9), por volta das 18h. O velório teve início no mesmo dia, no Clube União do Cia, em Simões Filho.

Ainda abalada com a situação, a esposa de Sena precisou tomar calmantes para se manter firme diante da perda, segundo relata o primo dela, Denival Simões Filho. “É uma perda irreparável. Ela [esposa da vítima] disse que perdeu uma parte. Os filhos… estão todos chocados. Nós queremos apenas respostas”, relata o familiar.

No momento do enterro, que ocorreu no cemitério Bosque da Paz, por volta das 12h, os oficiais presentes realizaram as Honras Fúnebres antes do último adeus a Sena. “Foi cheio de emoção, porque ele era uma pessoa boa, artística e do bem. Ele adotava a arma no trabalho. A arma dele eram os instrumentos musicais”, afirma Denival.

Assassinato a caminho do aeroporto

Sena estava em um veículo a caminho do Aeroporto Internacional de Viracopos, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo, que atingiram sua nuca. A Polícia trata o crime como latrocínio, já que um celular e uma maleta foram levados pelos criminosos.

Nascido em Salvador, ele foi aluno da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (EMUS Ufba). Na Universidade, participou, como aluno de Graduação, da Banda Sinfônica e da Orquestra Sinfônica da Ufba.

Em nota, a instituição afirma que recebeu com pesar o falecimento do ex-aluno. Tubista e suboficial da Aeronáutica, Ricardo se graduou em 2009, e deixou amigos e colegas em sua trajetória.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também lamentou o falecimento do militar efetivo da Base Aérea de Brasília. A Instituição expressou suas condolências e disse que "presta todo o apoio à família do militar nesse momento de pesar", e acompanha a elucidação dos fatos e colabora com as investigações do ocorrido.