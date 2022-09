Polícia incinera 670 kg de maconha, crack e cocaína em Eunápolis

Um total de 670 kg de drogas foi incinerado na quarta-feira (31) em Eunápolis, no sul da Bahia, por policiais da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).

O material foi apreendido em operações que aconteceram no município. A Polícia Civil afirmou que as ações resultaram nas prisões de envolvidos com tráfico de drogas, mas não divulgou balanço de quantas pessoas foram detidas. Foram incinerados 670 quilos de maconha, crack e cocaína.

A incineração segue os procedimentos previstos na legislação especial e foi acompanhada pela Vigilância Sanitária do município e por um oficial de Justiça da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis.