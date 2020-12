Polícia inicia operação de combate ao crime na região de Fazenda Grande do Retiro

Após uma sequência de tiroteios e homicídios, uma operação da Polícia Militar foi iniciada, na manhã desta segunda-feira (14), na região dos bairros de Fazenda Grande do Retiro, Bom Juá e São Caetano. De acordo com a corporação, a ação tem como objetivo buscar e prender criminosos já identificados.

Em entrevista à TV Bahia, o coronel Machado, responsável pela Central de Policiamento Regional da Baía de Todos os Santos (BTS), informou que o policiamento foi reforçado em uma área de 18 Km², com revezamento de militares por turno, apoiados por grupamentos especializados como o Batalhão de Polícia de Choque, Companhia de Proteção Ambiental e cavalaria. As equipes estão fazendo incursões nos bairros a pé, com viaturas e também realizando abordagens em veículos.

Ainda segundo o comandante Machado, no último dia 6 de dezembro, por volta das 23h, a polícia trocou tiros com suspeitos. “Nos chamou atenção que eles sustentaram fogo por mais de 5 minutos, o que mostra a beligerância e ousadia desses criminosos, mas o estado se faz presente e não vamos descansar enquanto não pusermos as mãos nesses malfeitores”, disse ele.

Nova Brasília de Valéria

Por causa da frequência de tiroteios, o serviço de ônibus foi suspenso no final da tarde desta segunda-feira no fim de linha do bairro de Nova Brasília de Valéria. A informação foi confirmada por Fábio Primo, presidente em exercício do Sindicato dos Rodoviários da Bahia. Os coletivos agora estão deixando os passageiros na Praça da Matriz.

De acordo com a PM, por volta das 15h30, policiais foram acionados para atender uma ocorrência de tiros na Rua da Matriz. Ao chegarem ao local, no entanto, foram informados de que suspeitos estavam atirando para o alto e que fugiram em seguida. A PM disse que comércio e postos de saúde permaneceram abertos. A corporação reforçou o policiamento na área.