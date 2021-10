Polícia intercepta 56 mil munições que iriam para grupos criminosos de Salvador

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) de Brumado interceptaram, nesta quinta-feira (28). um carregamento de 56.050 munições que tinham Salvador como destino. O flagrante ocorreu no município de Malhada de Pedras, no centro-sul da Bahia.

Do total, foram encontrados 50 mil espoletas, 2,5 mil munições para calibre 22, 750 para calibre 20, 500 para calibre 32, 500 para calibre 38, 500 para calibre 28 e mais de 1,3 mil estojos para calibres 28, 32 e 36.

As munições foram encontradas no bagageiro de um ônibus da empresa “Novo Horizonte” que saiu de Goiânia, passou pelo município baiano de Caetité e tinha Salvador como destino final. De acordo com o comandante da CIPRv, major David Robson Conceição, a informação inicial é de que os materiais abasteceriam grupos criminosos na capital.

O responsável pelo material não foi identificado. A munição foi apresentada na Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Brumado.