Polícia interrompe três festas na orla de Camaçari na manhã deste domingo (26)

Policiais da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vila de Abrantes) e órgãos municipais de Camaçari acabaram com três festas, na orla do município, na manhã domingo (26). Em um dos imóveis, cerca de 20 pessoas faziam uso excessivo de bebidas alcoólicas e ouviam som em alto volume.

As equipes detectaram aglomerações em três residências, na região de Abrantes. As festas foram encerradas, um aparelho de som apreendido e os participantes orientados a retornarem para as suas casas. Durante fiscalização, sete estabelecimentos que descumpriam decretos municipais foram notificados.

Foto do leitor