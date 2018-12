Polícia investiga ameaça de morte sofrida por empresário após naufrágio

O proprietário da empresa CL Transporte Marítimo, responsável pela lancha Cavalo Marinho I, que matou 19 pessoas e deixou outras 74 feridas em agosto do ano passado após um naufrágio, procurou a 24ª Delegacia (Vera Cruz) para denunciar ameaças de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por um delegado plantonista da unidade, Lívio Garcia Galvão Júnior relatou à polícia que um filho de uma das vítimas, que acabou não resistindo ao acidente, o ameaçou de morte por meio de publicações nas redes sociais.

Lívio disse em depoimento que foi avisado sobre o teor das publicações por meio de outras duas pessoas. De acordo com a vítima, o acusado afirmou, por meio de publicações em seu perfil no Facebook, que “não tinha nada a perder” e que precisava “acertas as contas” com o empresário pela morte da sua mãe.

A vítima relatou ainda que o acusado esteve em um dos guichês do terminal marítimo de Mar Grande, procurando por ele. O advogado que representa o empresário nas ações movidas contra ele na justiça, Vivaldo Amaral, não quis gravar entrevistas com a equipe do CORREIO, mas confirmou as ameaças.

O caso foi confirmado pelo titular da 24ª Delegacia (Vera Cruz), Ricardo Amorim, que informou que o empresário procurou a polícia no dia 10 de dezembro. O caso, ainda segundo ele, será investigado.

