Polícia investiga arrombamento de fórum de Santa Bárbara

A Polícia Civil da cidade de Santa Bárbara, no Centro-Norte da Bahia, investiga o arrombamento do fórum do município. O arrombamento foi notado por funcionários no início da manhã desta quarta-feira (6), quando chegaram para trabalhar.

Em nota, a PM informou que servidores contaram a policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar que o prédio tinha sinais de arrombamento, mas não ha informações se algo foi levado do imóvel. "Ao chegar ao local, os policiais militares realizaram o isolamento e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para proceder com a perícia. A autoria e as circunstâncias são desconhecidas", disse a PM.

Já a Polícia Civil informou que, após a perícia, policiais buscam por imagens de câmeras, no entorno do prédio, que ajudem a elucidar o crime.

O CORREIO procurou o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), mas ainda não obteve resposta.