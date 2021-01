Polícia investiga estupro coletivo em hotel de Caldas Novas

A Polícia Civil de Goiás investiga a denúncia de um estupro coletivo contra uma mulher de 44 anos em um hotel de Caldas Novas. Ela registrou boletim de ocorrência na sexta-feira (1) em que relata ter sido estuprada por três homens.

De acordo com o G1 Goiás, os três suspeitos foram ouvidos e negaram a denúncia em depoimento ao delegado Alex Miller. Eles foram liberados após prestarem depoimento.

A mulher também prestou depoimento e disse que estava na piscina do hotel quando foi convidada para acompanhar os suspeitos até o apartamento onde eles estavam hospedados para tomarem cerveja. Ela disse que tomou a bebida e depois acordou com hematomas e dores nas partes íntimas sem lembrar do que havia acontecido.

Ainda segundo a publicação, a mulher passou por exame de corpo de delito, cujo laudo deve sair em até 10 dias. O caso será investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da cidade.