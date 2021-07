Polícia investiga se Lázaro Barbosa fazia parte de quadrilha de fazendeiros e políticos

Identificado inicialmente como um serial killer, o criminoso baiano Lázaro Barbosa faria parte, na verdade, de uma organização criminosa com fazendeiros e políticos.

“Nessa organização criminosa, a gente já levantou que pessoas importantes participam dela. Nós temos empresários, fazendeiros, políticos...”, conta a delegada Rafaela Azzi. Um dos suspeitos é o fazendeiro Elmi Caetano, que segundo as investigações teria escondido Lázaro em uma de suas propriedades.

Durante as investigações, a polícia encontrou um áudio no celular do fazendeiro que indicaria a localização de Lázaro. “Ele está dormindo lá naquele barraco onde a mãe dele morava”, dizia no áudio.

A polícia considera que Elmi seria o mandante de uma chacina em Ceilândia. “Considerando que havia um laço anterior, que o Lázaro já era conhecido do proprietário e que na entrevista (interrogatório inicial) o proprietário fala que aquela família devia um dinheiro a ele, nós não descartamos a hipótese de que ele tenha realmente usado Lázaro para cobrar a dívida, e em não recebendo, matar aquelas pessoas”, explica Rafaela Azzi.