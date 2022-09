Polícia investiga suspeita de estelionato envolvendo doações de marmitas

Um suposto golpe e crime de estelionato tomou conta das redes sociais nos últimos dias e a Polícia Civil de Santa Catarina informou, nesta quarta-feira (28), que vai realizar uma investigação para apurar a situação.

O caso ocorreu em Blumenau, no Vale do Itajaí. O suposto projeto social estaria pedindo doações para realizar marmitas aos moradores de rua da cidade. No entanto, a arrecadação do dinheiro via PIX, na verdade, estaria indo para outra pessoa.

Segundo o G1, que procurou o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), duas representações sobre o caso foram apresentadas no MP, mas não foram detalhadas. A Polícia Civil comentou que não há um número certo de pessoas que foram lesadas com o suposto projeto social. O grupo "consistia em pedir quantias em dinheiro, que seriam destinadas à compra de alimentos para pessoas necessitadas, mas os valores seriam desviados para benefícios próprios".

Eduarda Poleza, jovem que estaria à frente do projeto, informou que não foi notificada pelas autoridades, mas que estava tranquila porque o projeto existe. "Não fomos notificados ainda. Eu estou muito tranquila, acredito que quem não deve não teme, a respeito dos diversos crimes de calúnia, difamação e danos morais, com certeza medidas serão tomadas. pessoas tiram a própria vida por causa disso", comentou.