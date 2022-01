Polícia já tem pistas de bandidos que explodiram casa lotérica em São Félix

A Polícia Civil já tem suspeitas sobre a autoria da tentativa de assalto a uma Casa Lotérica da cidade de São Félix, ocorrida na madrugada desta terça-feira (11). Na fuga, o grupo criminoso espalhou objetos em alguns pontos da cidade para amedrontar moradores. Material foi analisado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar e descartada a presença de explosivo ou de qualquer tipo de risco.

De acordo com o delegado Odair Carneiro, coordenador de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), já há suspeitas do grupo responsável pela ação criminosa.

“Nossas equipes estão na cidade colhendo informações e fazendo os levantamentos e já temos uma linha de investigação. A população pode estar certa de que logo os responsáveis por essa ação serão levados à Justiça”, afirmou. Ainda não há confirmação se houve subtração de valores.

O policiamento na região segue reforçado pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Litoral Norte. Qualquer informação sobre a localização dos criminosos pode ser transmitida, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia (181).