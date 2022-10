Polícia Militar apreende 38 motocicletas na Avenida ACM

Policiais militares do Comando de Policiamento Regional da Capital/Atlântico (CPRC/A) e do Esquadrão de Motociclistas Águia, acompanhados de agentes da Transalvador, realizaram uma operação conjunta na Av. Antônio Carlos Magalhães na noite de quinta-feira (20) e apreenderam um total de 39 veículos irregulares.



“Ao todo foram 39 veículos irregulares removidos, 38 motos e um carro, com a adoção de todas as medidas legais cabíveis”, pontuou o coronel Antônio Sampaio, comandante do CPRC/A.