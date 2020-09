Polícia Militar apreende pistolas estrangeiras com adolescente e adulto em Salvador

A Polícia Militar apreendeu duas pistolas importadas com um adolescente e um homem adulto na noite de sexta-feira (25). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), localizou as armas - uma fabricada na Áustria e outra nos Estados Unidos, durante uma blitz em Cajazeiras, em Salvador.

Os dois passavam pela barreira policial, a bordo de um carro Renault Sandero, quando foram abordados. Dentro do veículo, após buscas, os militares encontraram as pistolas calibres 45 e 380, além de carregadores, munições, dois celulares, um videogame e 167 reais.

O homem adulto, que tem registros de passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, foi apresentado na 11ª Delegacia (Tancredo Neves)m enquanto o adolescente foi encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas.