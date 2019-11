Polícia Militar da Bahia abre 17 vagas na área de saúde; salários chegam a R$  7.164,19

O governo do estado abriu concurso público com 17 vagas para o quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar (PM). São 11 oportunidades para médicos e outras 6 para odontólogos. A remuneração pode chegar a até R$ 7.164,19 e os aprovados atuarão em Salvador, Juazeiro, Itabuna e Barreiras. De acordo com o edital, o concurso será composto de provas objetiva, com 80 questões, e discursiva, que serão aplicadas na data provável de 26 de janeiro, em Salvador. Haverá também a prova de títulos. As inscrições para o concurso podem ser feitas até o próximo dia 26, no site www.ibfc.org.br. O valor da inscrição é de R$ 150.

DSM contrata trainees

A DSM, empresa global de origem holandesa, anuncia o programa de trainee 2020. As inscrições podem ser feitas até hoje pelo site https://www.atsglobe.com/hotsite/traineedsm2020. As vagas são para as unidades da empresa em São Paulo (SP) e Pecém (CE).