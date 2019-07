Polícia não tem imagens de ação que deixou um morto e cinco feridos em Vera Cruz

A Polícia Civil não vai contar com imagens para auxiliar nas investigações do ataque que deixou um morto e cinco feridos, na noite deste sábado (27), em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Os atiradores chegaram a uma "festa paredão", que acontecia dentro de uma residência, na Avenida Ernesto Carneiro Ribeiro, na localidade de Coroa, e disparam contra as vítimas.

Em contato com o CORREIO, o titular da 24ª Delegacia (Veracuz), delegado Ricardo Amorim, afirmou que não havia câmeras na região.

Uma das vítimas foi identificada como Ronaldo Bispo dos Santos, 21 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras cinco pessoas, que não tiveram a identidade divulgada, também ficaram feridas e foram socorridos para hospitais de Itaparica e Salvador.

Embora não haja um flagra de como os bandidos chegaram ao local, Ricardo disse que já há uma linha de investigação para o crime. "Estamos investigando e já temos, sim, certo avanço. Não vou dar detalhes para não atrapalhar as investigações, mas estamos trabalhando", se limitou a dizer, ao comentar a ausência das câmeras.

Por meio da assessoria, a Polícia Civil disse que os "tiros vieram de fora para dentro". A pasta acrescentou que testemunhas estão sendo ouvidas e confirmou, ainda, que o evento se tratava de "uma festa dentro de uma área particular com um paredão de som".

O crime segue sob a investigação das equipes da 24ª Delegacia.