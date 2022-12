Polícia prende dois homens que aplicavam 'golpe do presente de aniversário'

A Polícia Civil prendeu em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, dois homens, de 19 e 22 anos, acusados de associação criminosa e estelionato por aplicarem o "Golpe do Aniversário". A dupla descobria a data de nascimento das vítimas e se passava por entregadores de bolos ou flores que cobravam taxas de até R$ 4 mil pela entrega.



O caso ainda é acompanhado pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de São Bernardo do Campo, que tenta encontrar outras vítimas e associados da dupla na Grande São Paulo. "Acreditamos que eles tenham aplicado mais golpes como esses porque eles foram perfeitos. Era um golpe perfeito", diz o delegado Miguel Ferreira da Silva.



Os policiais começaram a investigação após a denúncia de uma vítima que pagou R$ 4,5 mil pela entrega de flores no dia do seu aniversário. Segundo o delegado, a dupla é da zona leste de São Paulo e conseguia endereço, nome e data de nascimento dos alvos por "fontes abertas" como redes sociais e pela compra de base de dados pessoas vazados online de outros serviços e aplicativos.



"Chega um criminoso se fazendo passar por motoboy, leva bolo e flores, mas fala que falta só a taxa de entrega 'simbólica'. Ele simula digitar um valor de R$6 a R$ 10, mas coloca muito acima. E aí alega falha na conexão, problema no visor ou põe o dedo em cima do número", explica Silva.



Enquanto um dos homens ficava de "apoio", o falso entregador aplicava o golpe usando capacete e mochila, o que impediu a sua identificação pelas imagens da câmera de segurança da vítima. A moto usada no crime também não tinha placa. Eles só foram encontrados quando a polícia conseguiu rastrear o dinheiro da vítima, mas ainda assim por pouco.



"O dinheiro passado na maquininha é pulverizado na mesma hora. Eles têm um outro elemento que já saca o valor em algum caixa eletrônico ou transfere para outra conta", explica o delegado. "A pessoa sobe com a entrega e nisso o dinheiro já foi."



Os dois homens seguem detidos temporariamente na DEIC de São Bernardo do Campo.