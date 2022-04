Polícia prende 'Estelionatário do Amor' que aplicava golpes em mulheres no Nordeste

Carlos Alberto Cardoso de Melo, conhecido como "estelionatário do amor", foi preso nesta sexta-feira (22) por policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) de Aracaju (SE). O suspeito tinha dois mandados de prisão pelo crime de estelionato contra mulheres de três estados nordestinos.

Segundo as investigações, Carlos Alberto costumava enganar mulheres, se apresentando como italiano e sempre buscando informações sobre a vida financeira das vítimas, com o objetivo de obter vantagens pecuniárias.

Os crimes que motivaram a detenção ocorreram nos anos de 2011 e 2012, nas cidades de João Pessoa(PB) e Paulo Afonso (BA), respectivamente, de onde partem as representações dos mandados de prisão. Carlos já foi condenado pelo Poder Judiciário da Paraíba.



Outras informações apontam que, em 2015, o acusado já havia sido preso pelo mesmo crime em Sergipe, onde enganou três vítimas. À época, Carlos ainda se identificava como italiano, utilizando o nome “José Alberto Poletti”.

Ainda de acordo com apurações, uma das vítimas, ao perceber a tática utilizada pelo estelionatário, alegou possuir problemas financeiros, o que fez com que Carlos desaparecesse. No entanto, outra mulher, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, chegou a vender a própria residência e perder o dinheiro do imóvel para Carlos Alberto, que sumiu logo depois.

O acusado se encontra à disposição da Justiça. As investigações ainda continuarão, a fim de medir a dimensão dos prejuízos causados e se existem mais vítimas.