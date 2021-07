Polícia prende grupo suspeito de invadir e furtar apartamentos em Salvador

Um homem de 23 anos foi preso e três adolescentes foram apreendidos na noite deste sábado (24), em uma operação conjunta das polícias Militar e Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a PRF, eles são suspeitos de invadir e furtar um apartamento no Jardim Apipema, em Salvador.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o primeiro suspeito foi encontrado na Barroquinha, no Centro Antigo de Salvador. Os outros foram localizados na cidade de Milagres, para onde teriam fugido, em um carro Renault Logan. Dentro do carro, havia relógios de luxo que teriam sido levados do apartamento.

O grupo teria roubado moradores do edifício Pedro Calmon, no bairro de Ondina ainda na tarde de sábado. Além disso, outros assaltos na Barra e na Graça também teriam sido praticados pelo grupo formado por quatro homens e uma mulher. Todos são paulistas.

A PRF informou que há a suspeita de que outros apartamentos tenham sido roubados em Salvador. A Polícia Civil segue investigando o caso.