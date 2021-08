Polícia prende homem e apreende munições na sede da Torcida Organizada Bamor

Um homem foi preso em flagrante com cinco munições e oito frascos de um líquido, que de acordo com a polícia seria lança perfume, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, na sede da torcida organizada Bamor, na Joana Angélica, no Centro de Salvador, nesta segunda-feira (16). A ação integra a Operação Paz no Futebol.



De acordo com a polícia, o objetivo da ação era encontrar elementos que contribuam para a elucidação do homicídio de Luís Fernando Ribeiro Lacerda. O crime ocorreu em junho deste ano, no bairro de Nazaré, quando Luís Fernando, que, segundo a polícia, seria integrante de uma torcida organizada rival da Bamor, foi atingido por disparos de arma de fogo.



Para o coordenador da 3ª Delegacia de Homicídios (DH / BTS), delegado Oscar Vieira, a rivalidade entre torcedores é a principal motivação do crime. “Estamos apurando informações e resultados de perícias realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Com o resultado desta operação, teremos mais consistência nos desdobramento das investigações”, afirmou. Equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE) também participaram da operação.



O Correio tentou contato com a torcida Bamor, mas até o fechamento desta reportagem não obteve respostas sobre o cumprimento do mandado na sede da torcida.