Polícia prende homem que furtou R$ 140 mil de supermercado em Jequié

Um homem foi preso após furtar um supermercado, uma lotérica e uma loja de celulares em Jequié. Além de deixar um rombo superior a R$ 140 mil em dinheiro, o criminoso também levou bebidas de um dos estabelecimentos e conseguiu roubar uma arma.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), o homem foi preso na quarta-feira (11), quatro dias após o crime. “Deflagramos a Operação Apprehensio para encontrar o autor deste crime. No interrogatório, o autor confessou o furto no supermercado e mais outros dois crimes, ocorridos em uma lotérica e uma loja”, disse o titular da DRFR, delegado Ivan Rodrigues Lessa.

Segundo a polícia, além dos R$ 140 mil que furtou no supermercado, o homem também levou R$ 6 mil da lotérica. Na loja de celulares, foram roubados 20 aparelhos. “Ao ser perguntado sobre a quantia e os produtos furtados, ele disse que em três dias gastou todo o dinheiro com drogas e prostituição. Porém, nossas equipes seguem no sentido de recuperar”, disse o delegado.

O criminoso, que tinha um mandado de prisão em aberto por estelionato e uso de documento falso, possui diversas passagens pela polícia, por furto, roubo e tráfico de drogas, além de já ter sido preso por estar em posse de uma dinamite e armas em Salvador.