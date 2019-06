Polícia prende idoso suspeito de abusar crianças atraídas por aulas e lanches

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (12) Francisco Antônio do Nascimento, conhecido como “Pastor”. Aos 62 anos, Francisco foi preso acusado de abusar sexualmente de crianças, na cidade de Pindobaçu.

Ele teve o mandado de prisão temporária por pedofilia cumprido por investigadores da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim).

Segundo a polícia, a investigação foi iniciada após denúncias encaminhadas para a unidade policial sobre os abusos. "“Pastor” atraia as crianças com aulas missionárias e distribuía lanches e presentes. Ele ainda ameaçava as vítimas para que não contassem nada sobre os atos”, acrescentou o delegado Felipe Néri, coordenador da 19ª Coorpin.

Francisco foi preso durante a Operação Ilusão, na qual os investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito e localizaram um revólver. Ele também foi atuado em flagrante por posse de arma e está à disposição da Justiça.