Polícia prende mototaxista fazendo ‘delivery’ de cocaína avaliada em R$ 2 milhões

Equipes da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Luís Eduardo Magalhães) interceptaram um mototaxista que fazia um ‘delivery’ de entorpecentes, na noite da segunda-feira (23). Com ele, foram encontrados 22 kg de pasta base de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 2 milhões.

As investigações sobre a atuação do traficante levou guarnições do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) até o bairro de Jardim Paraíso, na cidade de Luís Eduardo Magalhães. Lá os policiais localizaram o homem - que já tem passagens por roubo e tráfico de drogas – com uma motocicleta modelo Fan 125 usada para praticar o crime. Durante a abordagem os militares encontraram também porções de maconha e R$ 3,1 mil.

“Ele nos contou que estava há cinco meses fazendo o serviço de distribuição de drogas e que, há uma semana, recebeu uma mala cheia de entorpecentes prontos para a venda. Com essa informação, questionamos o local onde os materiais estavam e fomos verificar”, disse o comandante da 85ª CIPM, major Cristiano Gouveia.

A mala foi localizada em uma área de mata, no bairro de Florais Léa II, disfarçada entre galhos e folhas com os tabletes de pasta base de cocaína, seis quilos de maconha, meio tablete de crack, porções de haxixe, uma balança e dois celulares. Os materiais foram encaminhados, junto com o traficante, para a Delegacia Territorial (DT) da cidade.

Durante depoimento, o homem negou a posse das drogas mas afirmou ao titular da unidade, delegado Leonardo de Almeida, que, caso alguém pagasse pelo serviço de entrega dos entorpecentes, ele faria. “Com 23 anos de idade, ele é reincidente pela prática de dois crimes no município de Irecê e agora foi autuado novamente por tráfico de drogas. Ele segue na Delegacia e será levado para o presídio de Barreiras”, concluiu.