Polícia prende quadrilha envolvida em sequestro de empresário em Salvador

A Coordenação de Repressão à Extorsão Mediante Sequestro do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) identificou e prendeu parte de uma quadrilha envolvida no sequestro de um empresário, ocorrido na última terça-feira (17).

Os suspeitos foram presos nesta quarta (18) na Estrada Velha do Aeroporto. As diligências da Polícia Civil foram realizadas nos bairros da Itinga, Liberdade e Fazenda Grande.

Durante o sequestro, a quadrilha pediu à família da vítima a quantia de R$ 103 mil. “Dois alvos suspeitos da ação foram presos em flagrante e a vítima foi liberada a salvo. As contas bancárias em que os familiares depositaram o dinheiro foram bloqueadas imediatamente”, explicou o titular da unidade, delegado Adailton de Souza Adam.

Ainda segundo as investigações, os policiais identificaram mais duas mulheres que estariam recebendo as transações bancárias, via PIX, feitas pelos familiares. Um dos presos tinha mandado em aberto por tráfico de drogas e roubo. “A Polícia Civil, em mais de 95% dos casos, elucida os casos de sequestro na Bahia. O uso das tecnologias e a atividade de inteligência especializada nos permitem alcançar as autorias e representar pelas prisões”, explicou o coordenador.

Contudo, de acordo com o delegado, é preciso que as pessoas procurem a polícia para denunciar esse crime. “Garantimos o sigilo. Vamos utilizar tudo que o estado disponibiliza para realizar uma investigação célere e com resultado positivo, tirando de circulação esses bandidos que estão trazendo inquietação para a sociedade”, finalizou.

A Coordenação de Operações Especiais (COE) também participou das negociações.