Polícia prende quadrilha que sequestrou e roubou PM da reserva em Praia do Flamengo

Agentes da Polícia Civil da 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) prenderam, nesta sexta (26), uma mulher e dois homens acusados de sequestrar e roubar um policial militar da reserva. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha havia roubado duas pistolas, R$ 16 mil em dinheiro e celulares da casa do militar, no bairro de Praia do Flamengo, na manhã de sexta-feira (26).



O delegado Nilton Tormes, titular da DT/Itapuã, comandou a operação. Segundo ele, uma equipe da unidade identificou uma mulher que seria responsável pelo planejamento da ação da quadrilha. A mulher de 29 anos foi a primeira a ser presa. Ela delatou os outros dois homens, um deles, de 24 anos, é namorado da mulher. A polícia recuperou parte do dinheiro roubado e seis celulares na casa dele, no Parque São Paulo, em Lauro de Freitas.



O segundo envolvido foi preso em seguida, em uma barbearia. A Polícia Civil ainda identificou um terceiro envolvido no sequestro, que é procurado pelas unidades policiais. O trio foi autuado em flagrante e teve as prisões preventivas solicitadas à Justiça pelo delegado Nilton Tormes.



O delegado Nilton Tormes atribuiu a celeridade na resolução do caso ao trabalho conjunto com a equipe da 27ª DT/Itinga, onde o caso havia sido registrado inicialmente com depoimento da vítima à delegada Elaine Laranjeira.