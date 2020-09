Polícia prende quatro pessoas com maconha, super maconha e ecstasy no Paraná

Quatro pessoas, que não tiveram os nomes e as idades divulgadas, foram presas nesta segunda-feira (14), na cidade de Araucária, no Paraná, com maconha, super maconha e comprimidos de ecstasy.

Segundo informações do portal e agência Plantão 190, a polícia militar contou que fazia patrulhamento de rotina, quando avistou um homem em uma Ford Ranger parado em frente a uma casa, onde o motorista estava conversando com o dono da residência.

Os policiais realizaram a abordagem e na caminhonete foram encontrados vários tabletes de maconha. O proprietário do veículo alegou ser morador de Campo Magro, também no Paraná, e que em uma chácara haveria mais drogas.

A equipe foi até a chácara e lá foram encontrados vários tabletes de maconha totalizando 15 quilos, 450 comprimidos de ecstasy, dinheiro e uma balança de precisão. Também foram encontrados três sacos grandes com super maconha, que é a maconha pura sem misturas.

Na chácara, os policiais encontraram também uma estufa de maconha com 58 pés da erva. Os suspeitos foram presos e levados a delegacia de Araucária.