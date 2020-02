Polícia prende suspeito de balear três pessoas no Carnaval de Salvador

Um homem foi preso suspeito de ser o autor do disparo que atingiu três pessoas no circuito Osmar (Campo Grande), na noite desta segunda-feira (24). O nome dele não foi informado. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou, inicialmente, que informações preliminares diziam que o homem seria um policial de folga.

Em nota divulgada nesta terça-feira (SSP), a pasta afirmou que testemunhas contaram que o homem usava tornozeleira eletrônica e que foi através dessa informação que equipes da do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP e do Departamento de Inteligência Policial (DIP) conseguiram localizar o suspeito.

Tornozeleira usada pelo detento e suspeito do crime (Foto: Divulgação SSP)

Os investigadores pediram o apoio da Inteligência Prisional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Com acesso ao GPS das tornozeleiras, a polícia encontrou um detento que estava na região onde aconteceu os disparos e no mesmo horário do crime. Logo em seguida, o monitorado saiu imediatamente do circuito Osmar.

“Equipes operacionais foram destacadas e passaram por dois endereços (Itapuã e Sussuarana) até encontrar o suspeito em Pernambués. Com ele foi encontrada a fantasia idêntica a usada pelo autor do disparo.”, diz a nota da SSP.

Os investigadores não encontraram a arma usada no crime, mas suspeitam que ela possa estar escondida no circuito. A SSP não divulgou mais detalhes sobre o homem preso.

A confusão aconteceu durante a apresentação da banda O Poeta no bloco As Kuviteiras. A assessoria do O Poeta informou ao CORREIO que a banda foi contratada pelo bloco. Disse também que na hora fazia o show e por isso não viu o que aconteceu.

Já a direção do bloco As Kuviteiras informou que está à disposição das autoridades para esclarecimento dos fatos.