Polícia prende suspeito de matar delegado em Camaçari onze anos após o crime  

Onze anos após o assassinato do delegado Clayton Leão, que na época atuava na 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), a polícia prendeu um homem suspeito de ter participado do crime, em 2010. O nome do preso não foi divulgado.

O homem estava vivendo em Várzea Grande, no estado do Mato Grosso, a cerca de 300 km da fronteira com a Bolívia. Ele foi localizado e preso por uma equipe da Polícia Civil daquele estado, e conduzido para a Superintendência da Polícia Federal. Ele será transferido para a Bahia.

A ação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Mato Grosso (Ficco/MT), e contou com o apoio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil da Bahia, e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, daquele estado.

Clayton Leão, de 35 anos, foi morto em uma emboscada de criminosos enquanto concedia entrevista para uma rádio de Camaçari, onze anos atrás. O assassinato causou comoção em todas as forças policiais e na população, visto que a ação criminosa acabou sendo transmitida ao vivo. Clayton – que foi chefe da Coordenação de Operações Especiais (COE) – chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.