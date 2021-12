Polícia realiza operação de combate à pedofilia na internet na Bahia

A Polícia Civil cumpre nessa quarta-feira (15) mandados de busca e apreensão em Salvador e cidades do interior do estado com o intuito de coibir crimes de divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes na rede mundial de computadores. Os mandados integram a operação "Infância Protegida", realizada pelo Laboratório de Inteligência Cibernética da Polícia Civil do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

"A ação é em desfavor de suspeitos envolvidos no cometimento de crimes de exploração infantil e abuso sexual Infantil", explicou o delegado Delmar Bittencourt. Participam também da operação o Departamento de Polícia do Interior (Depin), Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), a Assessoria Executiva de Operação de Polícia Judiciária (Aexpj).