Policiais civis acatam decisão do TJ-BA e suspendem paralisação

Após a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que decretou ilegalidade na greve dos policiais civis prevista para acontecer nesta terça-feira (11), o sindicato que representa a categoria informou ao CORREIO que resolveu acatar a determinação e suspendeu a paralisação, que duraria 24h. O tribunal havia imposto pena de multa diária de R$ 30 mil em caso de descumprimento. A greve pedia melhores condições de trabalho para os policiais durante este período de pandemia.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), um ofício foi enviado ao governador Rui Costa cobrando a implantação de um protocolo de segurança voltado para a categoria. “A Polícia Civil até hoje, apesar de diversos ofícios e denúncia no Ministério Público do Trabalho, continua sendo negligenciada. As delegacias vivem sucateadas, falta até água e material de limpeza”, declarou o presidente do sindicato, Eustácio Lopes.

Segundo ele, não há aferição de temperatura nas delegacias e reclama de não haver testes para os policiais em atuação. O sindicato disse ainda que tinha feito uma parceria com um plano de saúde para promover a testagem dos agentes públicos, mas o gabinete do delegado-geral teria proibido porque muitos policiais estavam apresentando resultados positivos de covid-19 e solicitando afastamento do trabalho.

Conforme levantamento do próprio Sindpoc, 486 policiais já foram infectados pelo novo coronavírus e seis morreram vítimas da covid-19, segundo dados coletados até a última sexta-feira (7). A maior parte dos casos foi registrada em Salvador, Região Metropolitana (RMS) e Feira de Santana. Os números são reunidos a partir de informações espontâneas dos próprio policiais ao sindicato, que acredita que pode existir mais casos.

A entidade diz que existem mais de 5,4 mil policiais no estado e, deste total, cerca de 700 estão afastados por se enquadrarem no grupo de risco da doença.