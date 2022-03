Policiais Civis da Bahia decretam greve geral por 72 horas

Os Policiais Civis do Estado Bahia anunciaram, nesta quinta-feira (24), que vão entrar em greve de 72 horas, a partir das 8h desta sexta-feira (25). De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), os agentes tentavam há mais de um ano uma negociação com a gestão sobre salário de nível superior conforme previsto na Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia, nº 11.370/2009, em seu artigo 46, parágrafo 1º, sem sucesso.

Durante o período da greve estará suspenso todo e qualquer serviço inerente aos Policiais Civis da Bahia. O sindicato informou que o movimento grevista já vinha sendo anunciado pela categoria há alguns meses e o ponto alto da crise entre o estado e os servidores aconteceu após o governo descumprir a decisão judicial de não abrir uma mesa para diálogo com os servidores.

“A todo instante nós do sindicato estávamos avisando que o clima era tenso dentro das delegacias, entre os PCs era para deliberar a greve imediata. No entanto, acreditamos nos conseguiríamos negociar com Rui Costa, o ato do governo descumprir a decisão judicial de conversar conosco nos revoltou profundamente”, explica o presidente do sindicato, Eustácio Lopes.