Policiais e viaturas terão aparelhos remotos de vigilância na Bahia

No filme O Show de Truman (1998), estrelado por Jim Carrey, uma cidade fictícia é monitorada 24 horas por dia e cada movimento do vendedor de seguros Truman Burbank é registrado pelas câmeras. Na Bahia, a vida começa a imitar a arte. Nesta terça-feira (27), o Governo do Estado autorizou a instalação de 4.095 câmeras de vigilância nas 77 maiores cidades do estado. Os equipamentos serão conectados a uma tecnologia de ponta para combater a criminalidade.

Atualmente, câmaras inteligentes já fazem o reconhecimento automático de pessoas que estão foragidas da justiça, ou que estão sendo procuradas por familiares, assim que o rosto passa diante de uma das lentes. Carros roubados também são identificados no momento em que as câmeras registram as placas. Quando isso acontece, um alerta aparece na tela de um dos 23 Centros de Operações policiais instalados na Bahia.

O que vai mudar a partir de agora é a logística. Antes, era preciso que um dos servidores que monitora o painel entrasse em contato com a viatura mais próxima e informasse as coordenadas do suspeito. Agora, os policiais militares terão um aparelho instalado nas viaturas que dará essas informações imediatamente para a guarnição que estiver mais próximo do local.

Novos aparelhos que serão usados pelos policiais (Foto: divulgação/ SSP)

Segundo o governador Rui Costa, isso vai ajudar a diminuir o tempo de resposta para as ocorrências. Ele assinou a ordem de serviço para a implantação do sistema, nesta terça-feira, em um evento no Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

“O dia de hoje representa um novo momento para a segurança pública da Bahia com o incremento dessa tecnologia. Há 3 anos implementamos um projeto piloto de reconhecimento facial na cidade de Salvador e tivemos absoluto êxito, com resultados significativos para a segurança pública nos dois carnavais em que ela foi implantada. Essa tecnologia busca melhor a qualidade do serviço”, afirmou.

Governador exibe a ordem de serviço para implantação do novo sistema (Foto: divulgação/ SSP)

Serão 3.917 terminais de rádio comunicação de voz, vídeo e dados que serão implantados em viaturas das unidades da Polícia Militar da capital e Região Metropolitana. “É um investimento que trará um reforço muito grande para a segurança pública e para a nossa cidade. Agora, convidamos a iniciativa privada a participar. Não queremos instalar câmaras no interior de lojas, condomínios ou agências bancárias, mas seria interessante ter essa tecnologia disponível na área externa desses espaços”, disse.

Além do aparelho fixo que ficará preso à viatura os policiais vão receber outro transmissor de informações. É um modelo que se assemelha aos antigos aparelhos de celular com antena. Esse equipamento tem a mesma funcionalidade de um telefone, mas é configurado também para permitir o acesso aos sistemas de câmeras e ao banco de dados da SSP.

Na prática, ao identificar pessoas suspeitas em um ponto de ônibus, por exemplo, os policiais poderão checar de imediato se elas têm pendências com a justiça. O titular da SSP, Ricardo Mandarino, considerou a tecnologia um avanço e disse que ele estará disponível no próximo carnaval.

“Esse é um incremento de qualidade, as imagens são de qualidade. Então, teremos muito mais segurança, porque teremos muito mais detalhes do rosto da pessoa e sujeito muito menos a questionamentos da legitimidade do reconhecimento da prova”, disse.

O Sistemas de Reconhecimento Facial e de Placas integra o ‘Projeto Vídeo Polícia’ e foi implantado em 2018, após uma visita do governador a países asiáticos que já usavam da tecnologia. Naquele mesmo ano, um homem que estava sendo procurado pela polícia foi preso no carnaval de Salvador. Mesmo usando maquiagem e fantasia, ele foi reconhecido pela leitura facial das câmeras. Desde então, 216 pessoas já foram presas por esse sistema.

Cidades

Agora, terá início a fase de treinamento dos policiais. A escolha dos municípios que vão receber as novas câmeras foi feita com base exclusivamente na quantidade populacional. As 39 maiores cidades terão a tecnologia até dezembro, e as outras 38 terão o sistema instalado em 2022 (confira a relação abaixo).

O investimento é de cerca R$ 665 milhões, e inclui a prestação de serviço através do consórcio vencedor da licitação, o conglomerado Oi SA e Avante SA, por cinco anos. No filme de 1998, Truman fica indignado ao saber que está sendo monitorado, mas na vida real a população está reagindo de outra maneira. A atendente de telemarketing Juliana Silveira, 24 anos, disse que aprova a ideia.

“Saio de casa todo dia cedo, primeiro para estudar, e depois vou para o trabalho. Então, só volto para casa tarde. Assaltos estão frequentes, toda hora tem, e a gente anda sempre assustada. Se essa tecnologia vai ajudar a polícia a tirar os bandidos da rua a gente fica feliz, claro. Espero que ela funcione bem”, disse.

Confira as cidades abrangidas em 2021:

Relação das cidades (Foto: divulgação)